La Policía clausuró una fiesta clandestina

• Los asistentes atacaron con escombros a los uniformados





Integrantes de la fuerza policial clausuraron una fiesta clandestina en el barrio Urbanización España, donde participaban una importante concurrencia y retuvieron a 10 menores.

El procedimiento se concretó el sábado último a las 23:45 horas, luego de la denuncia de vecinos quienes manifestaron escuchar ruidos molestos en la manzana H, del mencionado conglomerado habitacional.

En el lugar, los efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta entrevistaron a una mujer la que se negó a bajar el volumen de la música, exhibir la autorización municipal y brindar sus datos de identidad.

Ante ello, solicitaron presencia del personal de Bromatología Municipal y en ese momento los participantes en la fiesta comenzaron a arrojar elementos contundentes hacia los uniformados.

De inmediato, acudieron en colaboración los uniformados de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial, área Unidad Regional Uno, Delegación Lote 110-111 y Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), para restablecer el orden.

Luego, despejaron el espacio, donde había al menos unas 50 personas y no se registraron personas lesionadas ni daños en los vehículos policiales que trabajaron en el caso.

En el lugar, retuvieron a 10 menores que participaron en la agresión, por lo que solicitaron la actuación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la línea 102 y todos entregados a sus progenitores en carácter de guarda tutelar.

Por el caso, se realizaron las diligencias procesales correspondientes y se inició una causa "Intimidación Pública y Resistencia contra la Autoridad", con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia. (Con foto).



