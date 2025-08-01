Anularon dos centros de distribución de estupefacientes en Clorinda

• Secuestraron cocaína, marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo





Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda detuvieron a cuatro hombres dedicados a la distribución de estupefacientes, durante dos allanamientos en la ciudad de Clorinda.

Tras varias semanas de investigaciones, los policías antinarcóticos reunieron evidencias por la presunta distribución de estupefacientes al menudeo.

Las pruebas fueron presentadas al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales quien ordenó allanar los domicilios.

La medida judicial se concretó el viernes último en los barrios 1° de Mayo y Villa San Miguel de la ciudad de Clorinda, con la colaboración del Grupo de Operaciones e Inteligencia Táctica de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Durante la requisa, detuvieron a cuatro de los hombres investigados, secuestraron 19 envoltorios de clorhidrato de cocaína, tres envoltorios de marihuana, retazos de nylon utilizados para la actividad, dos teléfonos celulares y dinero.

Los elementos y los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



