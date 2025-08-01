La Municipalidad trabajó en distintos sectores ante las condiciones climáticas inestables

Cuadrillas del Comando de Emergencia de la Municipalidad recorrieron nuevamente las calles de la ciudad desde horas tempranas del sábado, realizando acciones preventivas para evitar inconvenientes y anegamientos que puedan presentarse durante la jornada ante la inestabilidad climática persistente.

Los trabajos se ejecutaron con operarios y cooperativistas en canales de distintos caudales, bocas de tormenta, cámaras y sumideros en diferentes conglomerados capitalinos, arrancando por los más vulnerables. En ese marco, cuadrillas municipales y cooperativistas realizaron tareas de desobstrucción de desagües y limpieza integral, para evitar anegamientos en casos de lluvias, ya que persiste la inestabilidad climática.

El responsable del área de barrido, Carlos Sebriano comentó que a raíz de las intensas ráfagas de viento la ciudad se pudo observar una importante cantidad de ramas y hojas que taparon algunos desagües, las que fueron inmediatamente despejadas mediante el trabajo de las cuadrillas.

Desde el municipio, recordaron a los vecinos y vecinas que no saquen la basura mientras duren las lluvias para evitar la obstrucción de los desagües, que no arrojen residuos en espacios públicos y que mantengan limpias cunetas y parterres.

Por último, reiteraron que ante cualquier eventualidad, las personas pueden comunicarse al Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147) para que la comuna pueda intervenir rápidamente.




















