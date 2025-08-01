Definieron el orden en la BUP de los partidos políticos que competirán en las elecciones nacionales

En el Juzgado Federal de Formosa se llevó a cabo el sorteo que definió el orden en el que estarán las columnas de las agrupaciones políticas en la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones del 26 de octubre.

Según recabó AGENFOR, el sorteo fue público, con un bolillero que puso a disposición el Instituto de Asistencia Social (IAS), y contó con la presencia del juez federal N° 1 con competencia electoral, Pablo Morán; miembros de la Junta Electoral Nacional, el fiscal Luis Benítez, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Guillermo Alucín; los apoderados de las agrupaciones políticas, entre otras autoridades judiciales.

El orden será de izquierda a derecha y quedará de la siguiente manera: la primera columna para Principios y Convicción; la segunda para el Partido Obrero; la tercera para el Frente de la Victoria; la cuarta para La Libertad Avanza y la quinta para Juntos por la Libertad y la República.

De acuerdo a lo informado por el secretario electoral, el doctor José Aguilera, “a efectos de determinar el orden de los espacios o franjas verticales de la BUP que correspondiera a cada alianza y partido político que participarán en las elecciones generales del 26 de octubre del 2025, la modalidad para la determinación del orden mencionado precedentemente fue por sorteo con un bolillero que contuvo cinco bolillas”.

Primero, se invitó a los apoderados presentes a extraer las bolillas, cuyo número le asignó el orden del espacio que le corresponderá dentro de las cinco columnas verticales disponibles en la BUP. Y se aclaró que la asignación de franjas se comienza a contar de izquierda a derecha y de menor a mayor, para establecer el orden de las columnas.

Al concluir el proceso, expresaron su “total conformidad”, tanto con el procedimiento como con el resultado, según consta en el acta firmada por la Junta y los representantes políticos.



