Estudiantes de la UPLaB siguen realizando sus prácticas profesionales

En el marco de las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) acompañaron al equipo técnico del Ministerio de Producción y Ambiente en el monitoreo de proyectos de recuperación de ambientes degradados en el Departamento Ramón Lista y el Proyecto de Harina de Algarrobo en El Potrillo.

También participaron de las actividades en el Vivero Provincial, colaborando con la implementación del Programa de Desarrollo Forestal Industrial (PRODFIN) de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental.

Asimismo, en el caso de los alumnos de la Licenciatura en Turismo, estuvieron visitando la localidad de Herradura, donde realizaron actividades de relevamiento y análisis del potencial turístico en la estancia “Los Zorzales”.

Del mismo modo, conocieron la fábrica de cerveza artesanal “Herreña” y la producción de nuez pecán “Costa Nogales”, un emprendimiento familiar que también se destaca como atractivo turístico.

Estas instancias de formación en territorio son fundamentales para enriquecer la mirada crítica y ambiental de los futuros profesionales, remarcaron desde la casa de altos estudios pública provincial.



