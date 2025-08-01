La Municipalidad realizó una jornada de conciencia ambiental en la Escuela Especial N° 7

Durante la mañana de este viernes, el Área Técnica Ambiental y la Dirección de Discapacidad de la comuna capitalina llevaron a cabo una jornada de conciencia ambiental en la Escuela Especial N° 7 "Luis Braille”, del barrio La Alborada, profundizando de este modo las campañas que tienen como objetivo construir una ciudad más sustentable y saludable.

Al respecto, la responsable del área ambiental, Clara Mancebo, destacó: “Este es un trabajo maravilloso que vincula a varias áreas de la Municipalidad, con el objetivo de generar conciencia ambiental de manera inclusiva. En este caso en particular vinimos a hablar de la contaminación, para que todos los chicos estén informados sobre esta cuestión tan importante”.

La funcionaria remarcó que “desde el área Técnica Ambiental, continuamente hacemos capacitaciones sobre educación ambiental en diferentes escuelas. Esta fue una experiencia muy placentera, nos encantó trabajar con los chicos que se engancharon con la actividad y participaron un montón”.

Por su parte, la directora de Discapacidad, Silvana Giménez, manifestó: “Desde nuestra área también estuvimos presente para aportar en esta charla alusiva al medio ambiente, puntualmente sobre la contaminación, con un circuito multisensorial en la que los estudiantes y todas las personas presentes tenían que identificar los residuos húmedos, los secos y los distintos elementos que puedan o no contaminar el ambiente”.

“La respuesta de los presentes fue muy positiva, lo que nos motiva a pensar que replicarán todas estas acciones en sus casas”, concluyó Giménez.



