Con importante concurrencia continúa la Escuela de Formación y Capacitación en Turismo

Con gran convocatoria, continúan las clases en la Escuela de Formación y Capacitación en Turismo de la municipalidad capitalina, que viene desarrollando sus módulos en esta actividad en progreso que ha despertado interés no solo en la ciudad, sino también en otras localidades de la provincia que cuentan con potencial para explotar.

Al respecto, Cristina Salomón, Directora de Turismo de la Municipalidad, precisó: “Con muy buena asistencia continúa nuestra escuela, con grupos que asisten a ambos turnos donde comparten, se informan e intercambian experiencias y conocimientos en esta preparación, y que, cuando termine el mes de noviembre, van a recibir la certificación de Auxiliar en Informantes Turísticos”, adelantó.

Adentrándose en detalles, la funcionaria comentó que “se han cursado los módulos de Comunicación y Trabajo en Equipo, Introducción al Turismo, y actualmente Geografía Turística, y todo lo relativo a comunicación, marketing, uso y venta en redes, destacando, además, la presencia de los equipos turísticos de otros municipios y de interesados independientes que vienen desde otros puntos de la provincia a capacitarse”.

Por su parte, Claudio Chávez, uno de los docentes a cargo, comentó: “Mi materia es específicamente Comunicación y Trabajo en Equipo, y estamos muy contentos porque se tuvieron que conformar tres comisiones de aproximadamente 60 personas cada una, más algunas otras que se sumaron luego, hablando de un total de 200 asistentes”, detalló. “Es una experiencia muy positiva, puede verse mucho interés, muchas personas que se han animado a arrancar, ya que la idea es formar profesionales en la información turística que puedan incorporarse, tanto en la parte pública como en la privada, para brindar ese servicio a turistas y viajeros”.

Por último, Sofía Núñez, miembro de la Dirección de Turismo y asistente de la escuela, manifestó: “Me parece muy interesante que la gente de la ciudad se interese en esta capacitación, ya que todos nos estamos informando y preparando para poder ser anfitriones de nuestra propia ciudad, puesto que es objetivo de la Municipalidad contar con personal idóneo para desempeñarse en este ámbito”, apuntó.











