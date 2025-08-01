El hospital de General Manuel Belgrano incorporó moderno equipamiento de laboratorio





Con este avance, el nosocomio optimiza controles, mejora la calidad de los diagnósticos y fortalece la atención para toda la comunidad.

El Hospital de la localidad de General Manuel Belgrano sumó recientemente un equipo de avanzada tecnología al área de laboratorio, lo cual permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y agilizar la detección de múltiples enfermedades.

Se trata de un analizador automático COBAS C 111, destinado a estudios de química clínica, capaz de procesar gran cantidad de muestras en un tiempo reducido.

“Es un recurso fundamental para la detección y control de patologías frecuentes, como la diabetes, al facilitar la medición de glucosa y hemoglobina glicosilada”, explicó la directora del hospital, doctora Vanesa Rivero.

Asimismo, el nuevo equipo posibilita la determinación de perfiles renales, hepáticos y lipídicos, junto con otros parámetros clave como urea, creatinina, transaminasas, bilirrubina, ácido úrico, proteínas totales y albúmina.

“Este equipamiento nos permite dar respuestas más rápidas a los pacientes y atender una mayor demanda de estudios sin necesidad de derivaciones a otros efectores”, señaló Rivero, destacando que de este modo se optimiza la atención y se refuerza la capacidad resolutiva del hospital.

Para asegurar su óptimo funcionamiento, el personal del laboratorio fue capacitado por profesionales del Laboratorio Provincial de Referencia.

Con este tipo de inversiones, el gobierno de la provincia busca que los vecinos de cada comunidad puedan acceder a diagnósticos y tratamientos de manera rápida y segura, sin depender de traslados a centros de mayor complejidad.

Al finalizar, la directora Rivero expresó su agradecimiento: “Quiero agradecer al Gobierno de la Provincia y al Ministerio de Desarrollo Humano por estar siempre presente, a lo largo y ancho del territorio, acercando más tecnología, rapidez y eficacia a todos los formoseños”.



