La Municipalidad de Formosa, mediante la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, adelantó las primeras disciplinas deportivas que incluirá el mega evento “A Toda Costa” 2025, que se desarrollará los próximos 5, 6 y 7 de septiembre, acompañando las ya tradicionales actividades recreativas, culturales y artísticas.

Al respecto, dentro de las competencias en aguas abiertas, el sábado 6 se realizará el Nado sobre el río Paraguay en las categorías formativas, 2000 metros competitivos y 5000 metros competitivos. La salida está prevista desde el margen izquierdo del Puerto de la Ciudad a las 8.30 h, y se espera una gran convocatoria de nadadores. Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3704-305252 / 3705-036750 o dirigirse presencialmente a las oficinas situadas en la calle San Martín al 1000 de 8 a 12 y de 17.30 a 20.30 h.

Además, el sábado a las 15 h, se llevará a cabo una nueva edición de la Competencia de "Cross Time", que como es habitual, contará con el masivo acompañamiento de vecinos y turistas, quienes disfrutarán de la fuerza y destreza deportiva de decenas de atletas de la región, tanto en la rama masculina y femenina -divididos en las categorías Principiantes, Scaled, Advance y RX-. Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3704-010619 o dirigirse presencialmente a las oficinas mencionadas anteriormente.

Asimismo, durante las tres fechas del A Toda Costa, arrancando a las 19 h, se disputará el Torneo de Fútbol Arena Infantil, que competirá en las categorías Iniciación, 2012/13, 2014/15 y 2016/17 en el Complejo Deportivo Municipal "Los Iglús". Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3704-827274 o dirigirse a las oficinas situadas en San Martín casi esquina Corrientes de 8 a 13 y de 18 a 21 h.

Para concluir, el domingo 7 a las 18.30 h, en el escenario principal del playón municipal, cobrará ritmo la Gran Máster Class de Zumba, disciplina que reúne una gran cantidad de adeptos cada fin de semana bajo la coordinación de los profesores Abel Bento y Mariana Straus.



