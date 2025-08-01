Insfrán compartió con los congresales justicialistas tras la proclamación de candidatos

Este sábado 16 el Congreso Provincial del Partido Justicialista de Formosa, oficializó a los candidatos a diputados nacionales para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

De esta manera, Graciela de la Rosa encabezará la lista del Frente de la Victoria junto a Fabián Cáceres. Mientras que Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis, irán como suplentes.

Tras la proclamación el presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa y gobernador Gildo Insfrán, compartió un almuerzo con congresales de toda la provincia.

Y consideró que “nuestros candidatos a diputados nacionales defenderán los intereses de los formoseños y formoseñas”.



