La Abogacía: una profesión al servicio de la justicia y la sociedad

En Argentina, el día del abogado se celebra hoy 29 de agosto en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, un destacado jurista y político argentino que influyo en la Constitución Nacional de 1853. Alberdi es considerado uno de los padres del derecho argentino y su obra ha tenido un impacto significativo en la historia de nuestro país.

Juan Bautista Alberdi, destacado jurista y político argentino, es considerado el padre intelectual de la constitución de 1853. Su obra “Bases y puntos de partida para la organización política y jurídica de nuestro país. Alberdi defendió las teorías liberales y promovió la libertad económica y la inmigración. Su legado sigue siendo relevante en la actualidad, y su contribución a la abogacía argentina es fundamental. En su honor, hoy 29 de agosto se conmemora el día del abogado en Argentina: La celebración del día del abogado es importante porque:

• Reconoce la Importancia de la Abogacía:

La abogacía es una profesión fundamental para la defensa de la justicia y la protección de los derechos de los Ciudadanos.

Los abogados juegan un papel crucial en la sociedad y su trabajo es esencial para garantizar que la justicia se haga cumplir.

• Honra a los Juristas destacados:

La conmemoración de figuras importantes en la historia del derecho y la abogacía inspira a los abogados a seguir sus pasos y a defender la justicia con Integridad y dedicación. Estos juristas destacados han sentado bases para el desarrollo del derecho y su legado sigue siendo relevante en la actualidad.

• Fomenta la reflexión y el compromiso:

El día del Abogado es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la Ética y la responsabilidad en la práctica jurídica y para renovar el compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos. Los Abogados deben estar comprometidos con la justicia y la verdad, y trabajar para garantizar que la Ley se aplique de manera justa y equitativa.

FELICIDADES A TODOS LOS COLEGAS EN SU DIA. ¡¡QUE LA JUSTICIA Y LA VERDAD GUIEN SIEMPRE NUESTRO CAMINO!!

¡¡FELIZ DIA DEL ABOGADO!!

