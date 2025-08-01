El Renatre y Visec firman un acuerdo para brindar a las empresas exportadoras información en materia laboral rural

El 12 de agosto, el RENATRE y la Asociación Visión Sectorial del Gran Chaco (VISEC), acordaron trabajar conjuntamente con respecto a los requisitos que establece la Unión Europea para la compra de materias primas de Argentina.

Dicho documento fue rubricado por el presidente del organismo, José Voytenco, y el apoderado de la asociación, Gustavo Idígoras. VISEC, trabaja para impulsar la sostenibilidad productiva y la trazabilidad en las cadenas de valor, promoviendo estándares de calidad y respeto por el ambiente y las personas. Esta colaboración se alinea con los requisitos de ingreso al mercado de la Unión Europea, respecto a las exportaciones de materias primas y productos asociados a la deforestación y degradación forestal, que incluyen el cumplimiento de normativas sociales y laborales.

Al respecto, José Voytenco destacó: “Este contrato es muy importante para el sector rural dado que permitirá que la Argentina continúe exportando sus productos a la Unión Europea y, al mismo tiempo, contribuirá al mantenimiento de las fuentes de trabajo y las condiciones laborales que garantiza la ley ”.

El RENATRE, amparado en la Ley N° 25.191 y su decreto reglamentario, permite que VISEC solicite al Registro la información disponible sobre los antecedentes laborales de las empresas en relación al cumplimiento de la legislación laboral argentina, principalmente, vinculados al trabajo infantil, indicios de trata de personas, registración de las personas trabajadoras, pago de salarios y aportes a la seguridad social.

En este sentido, Gustavo Idígoras declaró: “La Argentina es uno de los primeros países de la región en contar con información referida a la revisión de los requisitos de la Unión Europea en materia de legislación laboral, en concordancia con la nueva reglamentación que comienza a implementarse, y que exigirá a los exportadores cumplir con un alto nivel de transparencia y trazabilidad de la producción y el trabajo”.

A partir de la firma de este contrato, el RENATRE refuerza su compromiso como representante de los productores y trabajadores rurales, en línea con la normativa laboral argentina y las directrices internacionales.