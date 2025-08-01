



La Presidenta del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial Doctora Viviana Taboada; manifestó su beneplácito por lo aprobado el lunes pasado, en el marco de la Convención Constituyente en cuanto a paridad de género en la composición del Superior Tribunal de Justicia.

De esta manera, la Doctora Taboada resaltó la importancia que adquiere todo lo referido a la "paridad de género"; y lo concerniente a las charlas y cursos de capacitación que ya se vienen dando en Formosa.

“Esto garantiza que más mujeres lleguen a lugares de discusión en el ámbito judicial". "Esto marca un precedente en toda la región y más aún con rango constitucional”, consideró la letrada al dialogar con el programa Magazine.

“Todos nos venimos capacitando en cuestiones de género. Hay una visibilización y conciencia de que más mujeres lleguen a los lugares de poder”, señaló la Doctora Taboada afirmando que: “Con la nueva Constitución, la voz femenina se escuchará en los más altos lugares de decisión y discusión”.



