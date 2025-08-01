Esteban Servín respondió a Neme: “Yo no traiciono, cumplo con la gente que nos votó”

El convencional constituyente Esteban Servín salió al cruce de las declaraciones de la dirigente Gabriela Neme, quien lo calificó de “traidor” tras haber asumido la banca que ella dejó vacante.

Servín explicó que ocupó ese lugar porque la ley así lo establece: era su suplente en la lista y, al momento de la renuncia de Neme, le correspondía asumir.

“No es que me colé en ningún lado, yo estaba en la lista que la gente votó. Gabriela (Neme) y yo militamos juntos, caminamos por los pueblos y los barrios, pedimos el voto por un proyecto (y no sólo en ésta última elección, sino varias elecciones), el no presentarme, eso sí sería una traición al pueblo, y estaría traicionando a la gente que confió en nosotros y lo demostraron en las urnas a través del voto. Yo no traiciono a nadie, cumplo con la gente que nos acompañó en las urnas”, aseguró.

Recordó que “los votos no alcanzaron para ser mayoría, pero eso no significa que se deba callar a quienes sí confiaron en esa propuesta política”.

“El hecho de no tener los números no es excusa para quedarnos mudos. Yo voy a hablar por los que nos votaron, aunque seamos pocos, porque la voz de ellos también vale”, remarcó.

Servín adelantó que su compromiso en la Convención será llevar adelante las ideas por las que viene trabajando en política y que, aun si no logra el respaldo de otros convencionales, quedará constancia de su postura en el debate y en el diario de sesiones.

“Puede que no se vote como yo digo, pero mi palabra va a quedar registrada, y con eso ya estoy cumpliendo con el mandato de la gente”, subrayó.

De esta manera, el convencional constituyente buscó despejar las críticas y reafirmar que no responde a intereses personales, sino a la voluntad popular que lo puso en ese lugar.



