Jardineritos aprendieron pautas para cuidar la salud bucodental y para alimentarse sanamente

Mediante una dinámica e interactiva actividad, llevada a cabo por el Centro de Salud Independencia.

En la tarde del miércoles 13 de agosto, las niñas y niños del Jardín de Infantes “Virgen del Carmen”, recibieron la visita de un equipo del Centro de Salud del barrio Independencia, que desarrolló una charla para promover dos hábitos saludables fundamentales que deben implementarse desde la infancia para cuidar la salud integral.

Cuidado de la salud bucodental y alimentación saludable fueron los temas abordados en esta oportunidad para los jardineritos que asisten a las salitas de cuatro años, quienes participaron de la jornada acompañados por sus madres, padres y familiares.

Las exposiciones estuvieron a cargo de profesionales del área de odontología del Centro de Salud, que, en el inicio, se refirieron a las piezas dentales temporales y permanentes, y demás partes que componen la boca.

Seguidamente, explicaron a las niñas y niños la importancia fundamental que tiene la prevención de las caries y de otras enfermedades que pueden desarrollarse en los dientes y la boca por falta de cuidados.

Respecto a eso, detallaron las medidas preventivas, centradas en la higiene bucal adecuada, remarcando el cepillado diario como la principal. Para eso, “se demostró, paso a paso, como debe hacerse el cepillado y se convocó a los chiquitos a participar para que ellos mismos, puedan practicarlo sobre los moldes”, comentó la directora del efector sanitario, la licenciada Marta Barreto.

Asimismo, se los alentó al consumo de alimentos sanos que fortalecen las piezas dentarias y que, a la vez, previenen la formación de caries. “Se utilizaron láminas donde se clasificaron los alimentos, haciendo hincapié en el consumo de las frutas, verduras y lácteos, como los más importantes y descartando las golosinas, jugos azucarados y otros productos industrializados”, agregó.

La licenciada marcó, que estos encuentros con los escolares del nivel inicial son muy oportunos “para que puedan adquirir conocimientos y aprender a cuidar su salud bucodental desde temprana edad y que la puedan mantener a lo largo de la vida adulta”.

Puso de resalto que los niños “prestaron mucha atención a cada una de las enseñanzas y recomendaciones. Interactuaron con mucho entusiasmo y se alegraron con la entrega que hicimos de los kits, de cepillitos y cremas dentales, y unas frutas”.

Para cerrar, agradeció a los padres por el acompañamiento a sus hijos y a los directivos de la institución escolar que también estuvieron presentes.







