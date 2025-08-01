Entregaron alimentos Nutrifor en las delegaciones zonales Pilcomayo y Clorinda

El Gobierno provincial entregó este viernes más de ocho mil kilogramos de alimentos de Nutrifor destinados a instituciones educativas de las delegaciones zonales Pilcomayo y Clorinda.

El ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz encabezó la entrega en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 9 “Intendente Antonio Arce” de Laguna Blanca, acompañado por el intendente Ricardo Lemos y el director del Parque Industrial y miembro del directorio de Nutrifor Guillermo Escobar. Asistieron además autoridades del ministerio y miembros de la comunidad educativa.

En Clorinda, en tanto, el acto tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Primaria de Frontera N°17, lugar al que también asistieron Aráoz y comitiva, contando con la presencia del intendente Ariel Caniza y los diputados provinciales Azucena Del Valle Santillán y Alejandro Navas (PJ), entre otras autoridades.

En declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el funcionario provincial recalcó que se trata de un complemento del Programa de Fortalecimiento Nutricional a las Escuelas, que es posible gracias a la buena administración de las cuentas públicas provinciales.

“Más de dos décadas sin déficit hacen posible estas inversiones. Sostener comedores escolares, copa de leche, frente a la destrucción de políticas públicas del Gobierno nacional” enumeró Aráoz.

Consideró además que el Modelo Formoseño, con una visión integral y centrada en el ser humano, sostiene no sólo todo el servicio nutricional, sino también la asistencia permanente a los docentes, para su capacitación.

En cuanto a los alumnos, les provee todo lo necesario para iniciar las clases, con kits escolares conformados por útiles e indumentaria.

“También podemos hablar de las escuelas, 1537 obras educativas inauguradas, es política pública con un sentido y con una ideología atrás que nos reúne a todos los que integramos el campo nacional y popular” subrayó.

Entrega

La entrega de Clorinda alcanzará a 61 establecimientos y a 12.386 estudiantes, mientras que en Pilcomayo el beneficio será para 107 unidades educativas, alcanzando a 8.281 alumnos.

En ambos casos recibieron: mate cocido con leche en paquetes de cinco kilogramos, leche chocolatada por cinco kilogramos y leche entera fortalecida con vitamina V12 por 800 gramos. Además, alimentos liofilizados como estofado de carne y guiso de arroz con carne en distintas presentaciones, totalizando más de ocho mil kilogramos de productos para ambas Delegaciones.











