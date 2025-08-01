Fue todo un éxito la venta de carne de chivitos formoseños

Las ferias PAIPPA comercializaron este producto, llegado directamente de la chacra del pequeño productor del oeste formoseño.

Se realizó este jueves en la feria especial del Instituto PAIPPA con la venta de productos frutihortícolas y de chivitos paipperos, a cinco mil pesos el kilogramo.

Las ferias se ubicaron en los tres puntos fijos de venta ya conocidos: el Polideportivo del barrio La Paz, el playón de Padre Grotti 1040 y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

En La Paz, las familias llegaron muy temprano para conseguir un número, y aguardar el turno de carnicería, para comprar este producto, que cuenta con muy buena aceptación del público local, además de conseguirse a un precio accesible, durante todo el año.

En un trabajo coordinado por el PAIPPA en Los Chiriguanos, en el oeste formsoeño, se faenaron en total 290 animales, pertenecientes a 36 familias de pequeños productores, tanto de ese paraje, como también de Laguna Yema y Pozo del Mortero.

Cumpliendo con todo el procedimiento bromatológico necesario, la carne luego es transportada hasta Capital en el camión frigorífico con que cuenta el PAIPPA, y distribuida en los puestos de comercialización. En este caso en las ferias PAIPPA se vendieron 140 reses, y las restantes en los puestos de venta de Soberanía Alimentaria Formoseña.

“Fue todo un éxito de nuevo esta venta, estamos muy contentos, porque se trata de un trabajo que tomamos con mucha responsabilidad, y las familias paipperas confían en nosotros para comercializar el fruto de su trabajo” explicó el titular del PAIPPA, Rubén Casco.

En declaraciones que formuló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) comentó que además de los chivos, las familias compraron verduras de estación, mandiocas, queso criollo y frutas que son parte de la tradicional feria.

Adelantó el funcionario que tras la jornada de comercialización, el día martes el PAIPPA se trasladará a Los Chiriguanos para abonar a las familias paipperas la venta de sus chivitos.



