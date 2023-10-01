Inició la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología instancia zonal capital

Este jueves 7 de agosto, a las 11 horas, en la EPES N°51 “José Gervasio Artigas”, el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Coordinación de Ciencias y Tecnología y la Delegación Zonal Capital, concretó el acto de apertura de la instancia zonal capital de la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología, que se extenderá hasta el viernes 8 de agosto a las 16:30 horas.

La misma estuvo encabezada por el ministro de la cartera, Julio Araoz, quien al dialogar con esta Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR), explicó que de la actividad participan todos los niveles y modalidades de las instituciones educativas de la ciudad capital.

“Tenemos más de 200 trabajos para exponer, representando establecimientos, así que estamos realmente muy orgullosos de lo que nuestra comunidad educativa es capaz de hacer y nos estamos preparando porque los trabajos, por lo que me han anticipado, son muy interesantes”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario aseguró que la provincia “siempre se caracterizó por presentar trabajos que merecieron la atención y el premio”, destacados en las instancias nacionales.

“Pero ese no es el objetivo central, sino incorporar la ciencia, la tecnología, la innovación y las artes, por supuesto, desde edad temprana. Es ahí donde se detectan las vocaciones”, aclaró.

Y agregó: “Nosotros hoy tenemos un sistema científico y tecnológico y académico que es capaz de recibir a jóvenes con esta vocación. Nuestro Polo Científico y Tecnológico es la expresión, la beca Soberanía Tecnológica también lo es, lo podemos comprobar”.

En otro orden, Araoz valoró el sistema educativo público de la provincia y reprochó los dichos de un convencional constituyente que, durante el plenario del miércoles pasado, aseguró que los estudiantes no saben sumar ni restar y los resultados de las Pruebas Aprender, a nivel nacional, fueron una pantalla.

“Es triste, como formoseño digo, que falte a la verdad frente a este tipo de situaciones. Les está faltando el respeto a la comunidad educativa, a nuestros niños, a nuestros docentes. Las Pruebas a Aprender no las diseñamos nosotros, no las tomamos nosotros. Es una foto que refleja un momento en el cual Formosa ha presentado resultados relevantes, pero como fruto de un trabajo que lleva años”, manifestó.

Y ahondó: “Que implica inversión sostenida en el tiempo en infraestructura, equipamiento, capacitación docente, retribuciones de los trabajadores, programas de apoyo a la enseñanza como son comedores escolares, copas de leche, kits escolares, también todo este tipo de actividades”.

Desafío particular

Por su parte, la profesora Rita Beatriz Benítez, a cargo de la instancia zonal capitalina, precisó que estos trabajos expuestos son elaborados por alumnos y docentes en el contexto áulico pero, tienen en cuenta también, su entorno, barrio y comunidad donde está inserta esa institución que, a su vez, cuenta con diferentes problemáticas.

“Problemáticas ambientales, problemáticas que tienen que ver con la currícula de ciencias naturales, ciencias sociales, ética, matemática, educación física, artística. Tenemos también contenidos curriculares de las modalidades rurales, de modalidad especial, de nivel inicial, de permanente, de contexto de encierro, de hospitalaria, escuelas técnicas, agrotécnicas, formación profesional, educación intercultural bilingüe y nivel superior”, detalló.

En ese marco, la docente admitió que “es un desafío muy particular” ya que, el año pasado, Formosa obtuvo el primer lugar a nivel educativo en el país y consideró que “esto demuestra cómo se trabaja en el aula, cómo trabajan los docentes y sus alumnos”.

“Y que, dentro de las aulas, estamos nosotros en forma constante con lo requerido por el señor Gobernador, el Modelo Formoseño, el desarrollo de capacidades que están en las resoluciones ministeriales”, añadió.

Por último, Benítez argumentó que las temáticas “son muy amplias” porque “vienen de la currícula” pero, especificó, “casi todos los años apuntan mucho al cuidado del medio ambiente, al agua, al suelo, a los seres vivos, a la protección de los seres vivos”.







