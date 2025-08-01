Hubo jornada de capacitación sobre la Boleta Única Papel en el Lote 4

El Partido Justicialista de Formosa continúa con su labor de brindar talleres sobre la Boleta Única Papel (BUP), modalidad de voto que se utilizará en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

Por este motivo, este viernes 15 se desarrolló una jornada en la Casa de la Solidaridad del barrio Lote 4 con la disertación a cargo del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez y del que participaron vecinos y militantes justicialistas.

Al respecto, la convencional constituyente Graciela De la Rosa, expresó que “esta manera de votar es una novedad para nosotros, ya que aparentemente es muy sencillo de hacerlo, sin embargo la gente no está acostumbrada”.

Asimismo, indicó que “estas reuniones son importantes” pero también “de ahora en más vamos a salir casa por casa a explicar a la gente cómo se vota” y añadió “por supuesto que también cuando comience la campaña, vamos a contarles nuestras ideas”.

Señaló que “es fundamental hablar con la comunidad sobre este momento bizarro que está viviendo la Argentina”, por eso, remarcó que “tenemos la necesidad de aportar diputados al Congreso Nacional, en defensa de las autonomías provinciales y de las conquistas que ya tenemos”.

En esta línea, remarcó que “parece una burla que un Gobierno nacional como el de Javier Milei, todos los días derogue leyes básicas y saque derechos que tenemos todos los argentinos”; y por eso, consideró que “será una campaña decisiva”.

Asimismo, señaló que “ellos (Gobierno nacional) quieren ganar y tener la mayor cantidad de senadores y diputados nacionales para poder profundizar estas reformas que tienen que ver con, como ellos dicen, el mayor ajuste estatal en la Argentina”.

Y anticipó que “esto también puede afectar a las autonomías provinciales y por eso hay que estar muy atentos”.



