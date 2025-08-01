El Partido Intransigente agasajó a niños del Lote 111 con chocolate y juguetes

En vísperas del día de las infancias y como todos los años, el Partido Intransigente que conduce el profesor Luis Recalde realizó una celebración en el Lote 111 con merienda y regalos, producto de donativos de dirigentes, militantes y apreciada colaboración del intendente de la ciudad.

“El día de la niñez es una ocasión especial en la que celebramos a los más pequeños, su inocencia y alegría contagiante”, señaló Recalde asegurando que todo el año están junto a los más pequeños y sus familias con distintas acciones.

Los agasajados disfrutaron de un rico chocolate preparado por la militancia que como siempre se prestó a este acontecimiento en una tarde especial.

Los juguetes que se repartieron entre los presentes fueron donados por familias, gestionados por la dirigencia y la gentil colaboración del intendente Jofré y su equipo.

“Valió la pena porque vimos a los pequeños sonreír y eso nos llena el alma porque una vez más hicimos un pequeño aporte a familias humildes pero trabajadoras que habitan este barrio”, cerraron desde la organización.







