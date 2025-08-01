Homologan recomposición salarial para mercantiles

Los trabajadores mercantiles de Formosa y el país podrán gozar de un incremento salarial del seis por ciento sobre las escalas remunerativas del sector, como así también de una suma fija mensual de cuarenta mil pesos hasta fin de año.

Así lo confirmó – en declaraciones a la prensa- el secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón, tras la homologación del acuerdo suscripto oportunamente entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El titular del CEC-Formosa precisó que “el entendimiento abarca el período de julio a diciembre de 2025 y establece una recomposición del seis por ciento que se otorgará en cuotas de uno por ciento mensual no acumulativas sobre el salario básico vigente en junio último”

“Como parte de este acuerdo – destacó- también se pagará una suma fija no remunerativa de cuarenta mil pesos mensuales hasta diciembre próximo. Este monto se sumará al básico a partir de enero de 2026. En cambio, sí deberá ser tenido en cuenta previamente para calcular el aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones y horas extra”.

Finalmente, Alarcón aclaró que “estos incrementos se aplicarán tanto para empleados de tiempo completo como así también para quienes hagan jornada parcial, que cobrarán de forma proporcional. Además, se fijó una cláusula de revisión para noviembre, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado” el acuerdo ya firmado”.

Gran sorteo

Con motivo de conmemorarse el 26 de septiembre el Día del Empleado de Comercio, el CEC-Formosa sorteará en esa fecha especial dos motos Zanella ZB Full 110 cc.

Para participar, los afiliados y afiliadas deben acercarse, de lunes a viernes, de 8 a 14, a la sede sindical sita en San Martin 1244, munidos de último recibo de sueldo y fotocopias de sus DNI como de sus grupos familiares para actualizar el sistema.