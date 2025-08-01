Fotógrafos de naturaleza maravillados con la rica diversidad de Formosa

120 profesionales visitaron la provincia para participar de un encuentro y conocieron no sólo sus paisajes, sino su cultura y gastronomía.

Organizado por la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Argentina (AFONA) y con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, el encuentro de fotógrafos comenzó el viernes 15 y tuvo su cierre el domingo 17, en Laguna Oca.

Posteriormente, los visitantes conocieron el Bañado La Estrella, declarado maravilla natural de la Argentina. Este jueves 21, luego de varios días, volvieron a sus provincias de origen.

“La idea era inspirar sobre todo a las nuevas generaciones y también mostrarles otra mirada sobre todo lo que Formosa tiene para ofrecer, tanto de fotografía de naturaleza y su gente” comentó el fotoperiodista y fotógrafo de naturaleza Nicolás Pérez, sobre el encuentro de AFONA.

Expresó además que “Formosa es una provincia espectacular, es la segunda vez que yo vengo y la verdad que siempre me voy sorprendido. Todos los lugares, desde las selvas del este, los riachos Pilagá y Montelindo, son ecosistemas únicos y el Bañado La Estrella es una experiencia inmersiva en la naturaleza” detalló, agradeciendo la cordialidad de la recepción local.

“Vengo desde la Patagonia, por lo tanto estoy viviendo una realidad súper diferente. Esto es maravilloso, es como estar dentro de un documental. Es muy lindo, no sé si ustedes se dan cuenta en el paraíso donde viven” destacó Adriana Sanz, premiada por su labor profesional en la Patagonia.

Subrayó la exquisitez de la gastronomía local como también el aspecto cultural a través de la música y el baile. “Como fotógrafos de naturaleza nos encanta todo lo que son escenas naturales y ustedes acá tienen muchísimo espacio muy bien conservado. La biodiversidad que tienen es enorme así que para mí un placer, me voy enloquecida, nunca había venido y espero poder volver a Formosa cada año” destacó.

Consideró Sanz que este tipo de encuentros, que reunieron a representantes de 14 provincias, sirven “muchísimo para difundir todas esas bellezas naturales que ustedes tienen y luego replicarlas”.

En el mismo sentido se expresó Alejandra Brusadín, proveniente de Buenos Aires y parte de la comisión directiva de AFONA. “Soñamos este encuentro hace un año. Se logra porque mucha gente ama hacer esto. Somos todos voluntarios los que trabajamos en esta organización y para hacer esto dedicamos mucho tiempo, porque es lo que amamos y queremos contagiarlo, realmente queremos que mucha gente lo disfrute y contagiarlo y con todo esto ayudar a la conservación de la naturaleza” enfatizó.

Comentó la profesional que el encuentro consistió en charlas, salidas de campo, con disertantes que transmitieron consejos y cómo resolver situaciones en el ámbito laboral. “Fue una experiencia muy rica de intercambio” expresó.

Uno de los destacados fotógrafos de naturaleza y miembro de AFONA, Ramón Maldonado se mostró satisfecho con los resultados del encuentro y destacó el entusiasmo con que sus colegas dejaron la provincia.

Puso de relieve la calidad de las disertaciones y señaló que el broche que realzó aún más el encuentro fue la visita al Bañado La Estrella: “Se fueron con la memoria de la cámara llena de fotos de Formosa” subrayó.

Por su parte Pablo Córdoba, fotógrafo de naturaleza de Formosa y también miembro de AFONA, destacó que además de profesionales argentinos, también llegaron a Formosa fotógrafos del Paraguay.

Consideró que fue una oportunidad única para mostrar las maravillas naturales que tiene Formosa, como el Bañado La Estrella, pero también la Reserva Laguna Oca, a sólo cinco minutos de la plaza San Martín, y poder hacer salidas fotográficas increíbles para todos los profesionales.







