El Comando Superior concretó una nueva distribución de móviles policiales para 10 dependencias policiales

En el marco de una entrega que vienen realizando en todo el territorio, el Comando Superior de la Policía de Formosa entregó, en la mañana de este viernes 15, una importante flota de nuevos patrulleros para 10 dependencias policiales.

El acto se desarrolló en las inmediaciones de la Comisaria 9na del barrio Fray Salvador Gurrieri (ex lote 111) y estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, a quien acompañaron una importante convocatoria de efectivos, hombres y mujeres, policías retirados y vecinos del sector.

Al respecto, el Ministro conversó con AGENFOR y explicó que esta acción se está llevando adelante en distintos actos internos y recordó que, el pasado jueves, se hizo lo propio en las dependencias de la jurisdicción cinco, por lo que, sólo faltarían entregar “en cuatro localidades que hacen a la Unidad Regional 1” porque “el resto ya están entregados”.

“Es muy importante tener en cuenta que esta es una inversión del Gobierno de la provincia para la seguridad pública. Es sabido que la paz social es una responsabilidad de la política, alcanzar la paz social y la construcción de la seguridad pública no es necesariamente un trabajo de la Policía”, indicó.

Y agregó: “La seguridad pública es una construcción colectiva y requiere la atención de los distintos organismos del Estado que intervienen, en el cual la Policía de la provincia tiene un rol muy importante sin lugar a dudas y lo que más necesita es la participación comunitaria, sin ella no es posible construir una comunidad segura”.

La paz social, continuó el funcionario, en cambio, “es una responsabilidad de la política que, con sus distintas acciones que están orientadas a la búsqueda del bien común, es un elemento fundamental para comprender un montón de cuestiones”.

“Para nosotros, para la concepción del Modelo Formoseño es norma constitucional, está en el Preámbulo de la Constitución, nunca fue discutida esa afirmación: el Estado es la sociedad jurídicamente organizada y una instancia ética superior que busca permanentemente el bien común, desde ese lugar el Estado tiene que tener una direccionalidad que es la búsqueda del bien común, por eso para nosotros es imposible pensar políticas de desfinanciamiento de la salud pública como la que lleva adelante el Gobierno nacional”, aseveró.

Mejora de la función policial

Por su parte, el jefe de la Comisaría 9na, comisario Gustavo Gauti, agradeció al Gobierno de la Provincia y al Comando Superior por “la confianza que depositaron en nosotros y nos entregaron una nueva unidad”.

“Y la verdad que, en este tiempo, por lo que estamos atravesando, es algo atípico, como dijo nuestro señor Subjefe, y esperamos utilizar esta nueva unidad para el servicio a la comunidad acá, a la cual nos debemos nosotros”, manifestó.

Asimismo, recordó que la dependencia a su cargo es “nueva” y empezó siendo un destacamento al momento de su creación, cuando se estaban constituyendo los barrios aledaños que antes eran denominados Lote 111 y Lote 110.

“Y, desde el año pasado, en abril más o menos, se pasó a escalar un poquito más y fue comisaría. Acá en la jurisdicción contamos también con la delegación de la Unidad Regional 1 como también el Comando Radioeléctrico Operativo Zona 7, y contamos con tres móviles más tres motocicletas para el servicio preventivo”, detalló.

Y, ahora, resaltó, “se están sumando nuevas unidades y estamos renovando el parque automotor”.

A su turno, el comisario Oscar Romero, jefe de la Comisaría Seccional 4ta, dijo que con estas “nuevas herramientas, vamos a estar más próximos a los vecinos y sumar al parque automotor que tiene la institución policial”.

“Son 50 nuevos móviles que están distribuidos en toda la provincia y a través de ellos vamos a incrementar el trabajo, mayor patrullaje, presencia, porque son móviles para el servicio de los vecinos”, señaló.

De esta manera, puntualizó que, en estos últimos tiempos, han recibido, no sólo móviles, sino también “el equipamiento necesario para trabajar en la labor de la prevención” al igual que las diversas áreas de la Institución como Bomberos y Tránsito.

“Esto demuestra que nuestro Gobernador está presente, es una construcción colectiva de la seguridad entre el vecino y los diferentes estamentos del Estado”, aseveró.

Por último, el comisario Ramón Leandro Méndez, jefe de la Comisaría Seccional 6ta, dijo que, desde el momento de la entrega, los móviles ya están al servicio de la dependencia policial; y agradeció, al igual que su colega, “este mimo que nos dio el Gobernador al que ya nos tiene acostumbrados para ir mejorando más nuestra función policial”.

Para terminar, puso en valor, también, la incorporación de los nuevos artículos que abordan la temática de seguridad en la Constitución provincial por parte del bloque justicialista de la Honorable Convención Constituyente y manifestó que esto “demuestra el pensamiento del Gobernador para apostar a las políticas de seguridad de la Provincia”.



