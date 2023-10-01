Formosa destacó en seminario sobre transporte seguro de muestras biológicas

La provincia encabezó la participación en una capacitación nacional organizada por el Instituto Malbrán, fortaleciendo su compromiso con la bioseguridad y la formación continua del personal de salud.

La provincia de Formosa ocupó el primer lugar en el ranking nacional de participantes en el seminario virtual “Transporte Seguro de Muestras Biológicas”, realizado el miércoles 6 de agosto y organizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán”.

La actividad se desarrolló a través de la plataforma Zoom y fue convocada por la Coordinación Jurisdiccional de Laboratorios, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

La capacitación abordó ejes clave como seguridad y bioseguridad, técnicas de recolección y manejo de muestras, y control de calidad. Participaron agentes de laboratorio, bioquímicos, técnicos, auxiliares y administrativos de los 12 distritos sanitarios de la provincia.

“Esta destacada participación demuestra el compromiso de Formosa con la capacitación y la mejora continua en el ámbito de la salud y la investigación. Los conocimientos adquiridos en este seminario contribuirán a optimizar la eficiencia y la seguridad en el transporte de muestras biológicas en la provincia”, señaló el bioquímico Matías Alberti, coordinador jurisdiccional de Laboratorios de Formosa.

“El trabajo en red y la formación constante del recurso humano son pilares fundamentales para sostener y mejorar los estándares sanitarios. Este tipo de instancias nos permite unificar criterios, actualizar procedimientos y garantizar que cada paso, desde la recolección hasta la entrega de la muestra, se realice bajo las más estrictas normas de bioseguridad”, agregó Alberti.

Durante el encuentro, expertos nacionales enfatizaron la importancia de cumplir protocolos estrictos para prevenir la contaminación y garantizar la integridad de las muestras. También se expusieron las mejores prácticas para la recolección, el manejo y el transporte, incluyendo el uso correcto de equipos y materiales adecuados.

Con esta participación, Formosa reafirma su liderazgo en calidad, seguridad sanitaria y formación del recurso humano, consolidándose como referente en la región en materia de capacitación y mejora continua.



