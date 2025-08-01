El Instituto Superior de Formación Policial llevó a cabo el 1° Concurso Sanmartiniano Policial

Este jueves 14, a las 8:45 horas, en el Instituto Superior de Formación Policial (ex Escuela de Cadetes), sito en la calle 16 de julio y Martín Fierro de la ciudad capital, se realizó el acto apertura del 1° Concurso Sanmartiniano Policial que transcurrió durante la jornada, en conmemoración del 175° aniversario del fallecimiento del Padre de la Patria.

El mismo estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez acompañado por el jefe de Policía, Comisario General Juan Moisés Villagra y el subjefe de Policía, Comisario General Norberto Rubén Mauri.

También participaron autoridades de distintas áreas del Gobierno, Fuerzas Federales, oficiales y suboficiales de la Policía, en actividad y retirados, e invitados especiales.

Al respecto, la comisario María Arce, jefa de Policía Comunitaria, conversó con AGENFOR y explicó que decidieron realizar esta jornada educativa, cultural y literaria, de manera interna, para “fortalecer nuestra historia y profundizar los conocimientos de las máximas de nuestro gran héroe, el general San Martín: las enseñanzas, el legado, su vida, su obra”.

“Entonces, esta propuesta que fue acogida por el Comando Superior y que hoy se concreta acá en el Instituto, estamos llevando adelante con mucho orgullo y también con una expectativa impresionante de todos los participantes”, indicó.

Asimismo, Arce señaló que contaron con un jurado que “le da realce a esta actividad interna” y precisó que, del mismo, participaron personal interno policial y de camaradería que “siempre están guiándonos desde el Comando Superior para poder estar juntos, participar unidos de manera organizada y llevar adelante distintos tipos de actividades que justamente fortalezcan estos lazos, tanto de manera interna como también hacia la comunidad formoseña”.

El concurso, detalló, se desarrolló por rondas con preguntas y respuestas y, también, hubo entrega de premios para los tres primeros puestos y certificados de participación para todos.

“Vamos a seguir realizando este tipo de actividades culturales, literarias, dentro de lo que es la institución policial, porque a nosotros como institución nos llena de orgullo profundizar en todo el legado que nos han dejado nuestros héroes, por ello, seguiremos con estas propuestas culturales que permiten la integración, la participación, la inclusión dentro de la fuerza policial”, cerró.



