En Los Chiriguanos, abonaron a las familias paipperas por los chivitos comercializados

En la tarde de este martes 19, el vicegobernador Eber Solís, luego de la jornada en Ingeniero Juárez, se trasladó hasta Los Chiriguanos, donde también compartió “un valioso espacio de diálogo con compañeros, compañeras, dirigentes y vecinos”, con quienes conversó “sobre la nueva modalidad de votación” de la Boleta Única Papel (BUP).

De esta manera, se reafirmó “el compromiso de fortalecer la participación ciudadana que impulsa nuestro querido Gobernador, el doctor Gildo Insfrán, en todo el territorio provincial”, afirmó el Vicegobernador.

“Además, en este marco el Instituto PAIPPA efectivizó el pago de la comercialización caprina por una suma mayor de 10 millones de pesos, porque en Formosa tenemos un Estado presente que acompaña a cada familia paippera”, acentuó Solís al compartir este acto en que se les abonó a los productores por los chivitos comercializados en la ciudad de Formosa.

Por otro lado, consideró que el 26 de octubre, fecha en que se celebrará la elección nacional legislativa, donde en particular la provincia de Formosa elegirá dos diputados nacionales, es “crucial para el futuro de nuestra Patria, y la militancia organizada es la fuerza que nos sostiene en este camino de unidad y esperanza”.

Con respecto a que se efectivizó el pago a productores del oeste por la venta de los chivitos paipperos, el titular del IPAIPPA, Rubén Casco, expresó que las familias estaban realmente contentas porque “fue todo un éxito” la comercialización caprina, favoreciéndose también con ello “a la economía regional”.

Se trata de una producción de ganado menor a través de la cual en esta jornada en Los Chiriguanos, “fueron casi 30 productores” los que recibieron el pago de su esfuerzo, “mientras que este miércoles se continuará haciendo lo propio con aquellos de Laguna Yema y Morteros”, informó.

Y robusteció: “Esto se logra a través de una decisión del gobernador Insfrán”, cuya gestión recordó que había adquirido “un equipamiento único en la región y el país, que es el frigorífico móvil, el cual nos permite ir dónde los productores estén organizados, solidarios y unidos para hacer estos trabajos”.



