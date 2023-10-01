En el ISFP se dictó capacitación sobre el Modelo Formoseño y la reforma de la Constitución Provincial

“Constitución Provincial: Modelo y Proyecto Provincial” se denominó la capacitación que se dictó en la mañana de este jueves 7 en el Instituto Superior de Formación Policial (ISFP) de Formosa.

Los disertantes fueron el doctor Gustavo López Peña, administrador general de la Administración Tributaria Provincial (ATP); el diputado provincial reelecto Agustín Samaniego; la licenciada Patricia Pastor, directora de Planeamiento Educativo del Ministerio de Cultura y Educación; y el profesor Rodolfo Reynaldo Benítez, exministro de Educación y de Gobierno, actual asesor del Poder Ejecutivo Provincial.

En ese marco, en diálogo con AGENFOR, López Peña explicó que “dentro de las materias que damos como profesores aquí, que tienen que ver con el Derecho, participamos de una jornada de capacitación que tuvo que ver con el Modelo Formoseño y la reforma de la Constitución Provincial”.

Indicó que de esa manera “estamos con un debate permanente entre todos los alumnos, los cadetes, y la sociedad”, produciéndose “un feedback entre los profesores y los alumnos para que podamos contextualizar qué es lo que está pasando y cuál es la importancia que tiene para los formoseños incluir normativamente todos estos nuevos derechos” en la Carta Magna.

En ese sentido, consideró como “muy importante” poder llevar adelante estos ciclos de capacitaciones, que en este caso están organizados por la superioridad de la institución. “Como disertantes, avanzamos y apoyamos estas actividades para que podamos debatir y poner en tapa de lo cotidiano lo que son estos nuevos derechos y plasmar estas nuevas conquistas que hemos tenido los formoseños en la máxima normativa”, remarcó.

Respecto del amplio debate que se está llevando a cabo en el seno de la Convención Constituyente, enfatizó que “lo que estamos viviendo hoy son jornadas históricas” y tienen que ver con “los puntos de vista de los formoseños, de cómo queremos que nuestra provincia se siga desarrollando, con las diversidades de ideas que se dan”.

Y puso de resalto que en el caso de los convencionales constituyentes del Partido Justicialista (PJ) “vemos la formación que tienen y el trabajo que están realizando con planificación en cada artículo que van tocando”, mientras que lo contrario se da en los opositores, ya que “todavía no pudimos escuchar nada con respecto a los proyectos”, lamentó.

Por su parte, el director del ISFP, comisario Andrés Sibert, señaló que “siguiendo los alineamientos trazados por el Gobierno de la provincia de Formosa y el Comando Superior, tuvimos un taller especial” de capacitación.

Dijo que el mismo fue “muy importante” para que “nuestros estudiantes, nuestros cadetes, futuros oficiales de Policía, tengan un contexto, tanto de la historia como de la actualidad, explicado directamente por los profesionales” para que los asistentes “puedan ampliar los conocimientos dentro de lo que es la etapa de formación”.

“Como lo pregona nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, es muy importante la educación dentro de las filas policiales –significó-. Y estos jóvenes se están preparando para salir a la calle y tener el contacto directo con el pueblo. Van a ir a trabajar en distintas localidades de esta provincia”.



