Día de las Infancias: El Gobierno de Formosa entregará más de 200 mil juguetes este domingo 10

En el marco de los festejos por el Día de las Infancias, el Gobierno de la provincia de Formosa realizará la tradicional entrega de juguetes a todos los estudiantes del Nivel Inicial y Primario y modalidades del sistema educativo provincial, este domingo 10 de agosto. También llegará a Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y escuelas hospitalarias.

Esta acción se llevará a cabo de manera simultánea en todo el territorio provincial, a partir de las 9 horas en las unidades escolares.

Al respecto, el subsecretario de Educación, profesor Luis Ramírez Méndez, señaló que “como ya nos tiene acostumbrado nuestro gobernador, Gildo Insfrán, este domingo 10 a partir de las 9 de la mañana, en simultáneo en toda la provincia, se van a repartir las juguetes a nuestros niños”.

De esta manera, aseguró que “es un esfuerzo que el Gobierno de Formosa siempre hace con recursos provinciales”, destacando que “esto es posible porque tenemos una economía ordenada”.

En este sentido, subrayó que “se entregarán más de 200 mil juguetes que ya se han distribuido a las 18 delegaciones zonales del interior y capital” y mencionó que “ellos a su vez hacen llegar a sus escuelas”.

Asimismo, remarcó que “los juguetes van a tener no solamente las escuelas públicas, sino también las escuelas públicas de gestión privada y las privadas”, porque, reiteró “no hay diferencia”.

Ramírez Méndez consideró que “estamos atravesando una situación económica complicada a nivel nacional y por eso creo que a muchos comprovincianos se les hace difícil comprar un juguete para sus hijos” y por eso, valoró que “frente a esto el Modelo Formoseño lo hace posible”.

Y expresó que “estamos muy contentos por este modelo de provincia, que es muy envidiado por todas las provincias”.

Al concluir agradeció el “compromiso y responsabilidad de los docentes, que van a estar desde horas muy tempranas, esperando a los chicos con chocolate y pan de leche o factura”.



