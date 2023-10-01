Elecciones 2025: Se cerró la etapa de presentación de alianzas y partidos políticos

El Juzgado Federal N° 1 de Formosa, con competencia electoral confirmó que, habiéndose cumplido el plazo previsto en el cronograma electoral, se cerró la etapa de presentación de alianzas y partidos políticos para participar en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre de 2025, en el distrito Formosa.

Con el propósito de favorecer la transparencia del proceso electoral, facilitar el acceso a la información y reforzar la participación democrática, detallaron el listado de las agrupaciones políticas que solicitaron formalmente su participación.

De esta manera, se presentaron las alianzas de Frente de la Victoria, Juntos por la Libertad y la República, La Libertad Avanza y Principios y Convicción, además de los partidos individuales Partido del Obrero y Movimiento Libres del Sur.

Este último, informó el juzgado, había solicitado participar de manera autónoma y posteriormente presentó acta de desistimiento para integrarse a la alianza Juntos por la Libertad y la República. Dicha alianza no ha manifestado aún su consentimiento formal respecto de la incorporación.

Alianzas

La alianza Frente de la Victoria está integrada por el Partido Justicialista, Partido Demócrata Progresista, Partido Intransigente, Partido Auténtico Formoseño, Kolina, Movimiento de Acción Popular, Juntos Podemos, Para el Hombre Nuevo, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Movimiento de Acción Vecinal y Partido Autonomista.

Juntos por la Libertad y la República está compuesta por la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y Pro Propuesta Republicana.

Por su parte, el partido La Libertad Avanza, Nuevo País y Libertad Trabajo y Progreso conforman la alianza La Libertad Avanza y, aquí, solicitó su adhesión y presentó acta complementaria de aceptación el Partido Libertario.

Y, finalmente, la alianza Principios y Convicción, la integran el partido Principios y Convicción y Ganar.

Por último, se aclaró que toda la documentación presentada por los distintos partidos y alianzas se encuentra bajo análisis detallado y minucioso por parte del doctor Pablo Fernando Morán y del personal de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral, a fin de verificar su integridad formal y sustancial, conforme a lo establecido por el régimen electoral vigente.

“Esta comunicación se difunde a fin de garantizar el acceso a la información pública electoral, con el convencimiento de que una ciudadanía bien informada constituye uno de los pilares esenciales de la democracia, promoviendo el ejercicio libre y consciente de los derechos políticos de todos los ciudadanos del distrito Formosa”, esbozaron desde el juzgado.



