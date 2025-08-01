El Vicegobernador visitó comunidades del Departamento Pilcomayo con el fin de difundir la BUP





El vicegobernador Eber Solís está encabezando las capacitaciones de la Boleta Única Papel (BUP), que recorren toda la provincia, jornadas que además son espacios de encuentro con la militancia, con vistas a las elecciones del domingo 26 de octubre.

En Formosa, en particular, se elegirán dos diputados nacionales, a través del nuevo sistema de votación: la BUP, motivo por el cual, se impulsa su difusión, llegando este martes 26 por la tarde noche a Laguna Naineck, La Primavera, Riacho He Hé y Siete Palmas. También esto mismo se realizó en la mañana en la ciudad de Clorinda.

Es decir que a cada una de estas comunidades llegó Solís, quien fue recibido con mucha alegría por la dirigencia, y lo acompañaron, entre otros, los legisladores provinciales Carlos Hugo Insfrán, Aldo Ingolotti y Rafael Navas, al igual que las autoridades provinciales y municipales.

En ese contexto, recalcó, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “a todos vamos a visitar para que no quede nadie sin votar. Y en nuestro caso, pedirles que voten por los candidatos de la columna de color azul”, puesto que el Frente de la Victoria “es el único que los va a defender, no hay otro”.

En ese sentido, marcó que el pueblo formoseño el 29 de junio “ampliamente” ratificó “a este proyecto político que se llama Modelo Formoseño, al mando del gobernador Gildo Insfrán”. Sin embargo, condenó que “esto a la oposición no le gusta porque, en vez de reconocer la voluntad del pueblo, dijeron que los formoseños no saben votar, cuando no es así, sino que votan libremente”.

Esto es, “a quién quieren, sin que nadie les dice a quién votar”, enfatizó, más allá de que “uno puede venir hasta acá a defender a un proyecto político y a su conductor, pero después cada uno tiene su visión” en el momento de sufragar como ciudadanos y ciudadanas.

Después también se refirió a lo que ocurre a nivel nacional con el proyecto político del presidente Javier Milei, señalando que “todas sus medidas son en contra de la gente”; y agregó en tal sentido: “Si hablamos solamente de la comunidad originaria, a ésta no la reconoce como tal”, además de que “le ha sacado la caja alimentaria, lo mismo que la ayuda del comedor escolar”.

Decisión política de Insfrán

“Y todo eso la Provincia lo está absorbiendo” con recursos propios por decisión del gobernador Insfrán, “primero, porque tiene la decisión política de estar al lado de la gente y, segundo, porque las cuentas públicas están ordenadas”, aseguró contundente.

Y trajo a colación el hecho de que “no hay ninguna obra pública nacional en marcha, sino que aquellas que se están ejecutando las está haciendo el Gobierno provincial”.

Por todo esto, convocó a los dirigentes a trabajar para que “los dos diputados nacionales del Frente de la Victoria, identificados con el color azul en la BUP, sean los más votados y así puedan ingresar ambos”.

Naineck

En el marco de su recorrida por la Ruta Nº 86, compartió el Vicegobernador en Laguna Naineck un encuentro con el intendente de esa localidad Julio Murdoch, Ariel González y toda la militancia local.

Allí destacó que, “siguiendo el pedido de nuestro querido Gobernador, el doctor Gildo Insfrán, conversamos sobre el nuevo sistema electoral de la Boleta Única Papel (BUP) que se implementará en Formosa el próximo 26 de octubre. Es fundamental que como dirigentes estemos preparados para explicar y aclarar todas las dudas a nuestros vecinos y vecinas.

Y concluyó: “En unidad y con compromiso seguimos militando las causas de Perón y Evita, defendiendo siempre los intereses del pueblo formoseño”.

Murdoch, por su parte, declaró que es muy positiva la realización de estas capacitaciones sobre esta nueva modalidad de la BUP, a los fines de difundir y que toda la población la conozca.

Después enfatizó que, sin lugar a dudas, “Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres son quienes representarán y defenderán al pueblo de Formosa en el Congreso de la Nación”, a diferencia de “otros” representantes que llegaron allí e hicieron todo lo contrario “al mandato del pueblo”.

El Frente de la Victoria, en definitiva, “es la garantía para mantener los derechos, sobre todo, frente al Gobierno de Milei, que lo único que ha venido a hacer es un ajuste brutal”.

Recibimiento con mucha alegría

Al valorar los encuentros con la dirigencia de las comunidades originarias, el diputado provincial Pablo Sosa, en especial, hizo notar que ellas recibieron “con mucha alegría a nuestro vicegobernador con esta capacitación” de la BUP. Incluso, mencionó que “ya desde el primer día en que arrancamos en el Departamento Ramón Lista, nos pidieron materiales para que ellos puedan seguir trabajando en su comunidad”, lo que pone de manifiesto “el interés” por saber sobre esta nueva modalidad de votación.

Optimismo

Asimismo, el diputado Alejandro Navas, quien estuvo acompañando esta recorrida que inició en Clorinda, resaltó “el trabajo de un grupo de compañeros quienes, en este caso, están visitando a la dirigencia de todo el Departamento Pilcomayo, encabezado por el vicegobernador Eber Solís”.

Y expresó que “somos optimistas” de que en las elecciones de octubre el pueblo formoseño ratificará con su voto a los candidatos a diputados nacionales del Modelo Formoseño, “al cual tenemos que profundizarlo para garantizar así una igualdad de oportunidades a todos los que habitamos este bendito suelo”.



