Barrio Fontana: Detuvieron a un sujeto implicado en causas por violencia de género

• Al momento de su arresto reaccionó con agresividad lanzando golpes y patadas a los policías

Integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Seccional Segunda detuvieron a un hombre de 42 años imputado en dos sumarios judiciales por atacar a su expareja.

El procedimiento se realizó este martes, alrededor de las 11:00 horas, cuando los auxiliares de la justicia trabajaban por el caso en el barrio Fontana de la ciudad de Formosa.

La tarea de investigación se realizaba en inmediaciones de calle Pringles y Territorios Nacionales, con trabajo de vigilancia en cercanías al domicilio de familiares del imputado.

En un momento observaron al individuo salir de la casa, por lo que los efectivos iniciaron un seguimiento discreto y lograron su aprehensión en pasaje Caracol y calle Corrientes.

Al momento de ser identificado, el sujeto se tornó ofuscado reaccionando violentamente con golpes de puño y patadas, pese a ello lograron reducirlo y ponerlo bajo custodia hasta la llegada de la patrulla policial.

En el lugar se realizaron las actuaciones procesales que incluyó el testimonio de vecinos que visualizaron el accionar violento de este sujeto, que finalizadas las diligencias fue trasladado hasta la dependencia policial.

El detenido, una vez en la unidad operativa, fue notificado de su situación legal en las dos causas y quedó a disposición de la Justicia.



