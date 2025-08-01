Recomendaciones a tener en cuenta para no enfermarse con estos cambios bruscos de temperatura





El médico neumonólogo Vicente Llanes se refirió a los cuidados a tener en cuenta en estos días donde se registran cambios bruscos de temperatura.

Indicó que “los cambios climáticos hacen que persistan diferentes enfermedades, como los resfríos comunes y la gripe” y agregó que “el advenimiento de la primavera hace que comiencen a haber las alergias, sobre todo las de tipo respiratorias”.

Según recabó la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), explicó que “se debe tener en cuenta que hay circulación de varios virus, como el de la gripe, el sincicial respiratorio, el dengue y el COVID-19”.

Por ello, el profesional médico acentuó que en esta época “hay que extremar los cuidados para, sobre todo, los que tienen antecedentes de alguna comorbilidad y/o alergias respiratorias”.

Repasó que “los cuadros de invierno como la gripe y el coronavirus presentan los mismos síntomas, sin embargo, se diferencian de los cuadros alérgicos porque estos últimos no presentan fiebre, algo común de las enfermedades infecciosas”.

Además de este dato, el doctor puntualizó que otra cuestión a tener en cuenta está relacionada a las secreciones nasales, ya que cuando son cuadros alérgicos, por lo general hay estornudos y chorreo de nariz, en cambio, en el COVID-19, la gripe común y la gripe A, además de la fiebre, la coloración del moco puede cambiar.

Del mismo modo, marcó la importancia de tener las vacunas al día, subrayando que “siempre se está a tiempo” en referencia a la inoculación contra la gripe, la neumonía, sobre todo en las embarazadas, y la del COVID-19 porque el virus sigue dando vuelta, entre otras”.



