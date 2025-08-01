El nuevo Museo del Mercado Municipal abre sus puertas a instituciones educativas

La comuna capitalina, a través del Museo Ferroviario Municipal, abre sus puertas a instituciones educativas interesadas en conocer el nuevo Museo del Mercado Municipal, e invita a acercarse a San Martín 670 para programar las visitas guiadas con anticipación.

El recorrido incluye un impactante audiovisual realizado con animaciones e inteligencia artificial, que transporta a los visitantes a distintas épocas de la ciudad, reviviendo el movimiento, los sonidos y la vida cotidiana de aquel mercado que fue durante décadas el centro del comercio formoseño.

Además, pueden apreciarse objetos que formaron parte del antiguo mercado, destacándose especialmente la primera cámara frigorífica de Formosa, un avance que marcó un antes y un después en la comercialización de productos perecederos en la región.

El nuevo museo se suma a la oferta cultural y turística de la ciudad, ubicado en la tradicional esquina de Pringles y Rivadavia, donde funcionó el histórico mercado municipal desde fines del siglo XIX hasta el año 2000, y puede visitarse de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20, y sábados de 17 a 20 horas,



