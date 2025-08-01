Distrito Cinco: Detuvieron a un sujeto y secuestraron dos motocicletas

• Fue en el marco de una causa judicial por “Tentativa de robo”





Integrantes de la Delegación “8 de Octubre” del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un hombre, secuestraron dos motocicletas de 110 cilindradas, con los números de motor y chasis adulterados, más una ganzúa, tras dos allanamientos en los barrios Eva Perón y Urbanización Maradona de esta ciudad.

La investigación se inició cuando un joven denunció que desconocidos intentaron sustraerle su Honda Wave de un establecimiento educativo, ubicado en Juan Domingo Perón.

Las averiguaciones incluyeron entrevistas a vecinos y verificación de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad.

Durante esa actividad, los policías establecieron la identidad de los presuntos autores del hecho y los domicilios de ambos.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Enrique Guillen, que ordenó los allanamientos.





Requisas





El jueves último, los efectivos de la Delegación Ocho de Octubre del Departamento Informaciones Policiales, con la colaboración de la Delegación Policía Científica, Distrito Cinco, allanaron inmuebles del Eva Perón y Urbanización Maradona.

Durante las requisas domiciliarias detuvieron a un sujeto que intentó huir en una motocicleta de 110 cilindradas, con los números del motor adulterados.

También secuestraron una ganzúa, más otra moto con dígitos de motor y chasis que no coinciden con las documentaciones, sumados a un televisor que interesa en otra causa judicial.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras continúa la investigación para aprehender al segundo involucrado.



