El intendente Jofré entregó indumentaria a los trabajadores de Tránsito municipal

El intendente Ing. Jorge Jofré, encabezó este viernes una nueva entrega de indumentarias para el personal de tránsito de la Municipalidad de Formosa, manteniendo firme el propósito de seguir mejorando las condiciones laborales de empleados y empleadas comunales.

El Jefe Comunal, quien estuvo acompañado por la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo y el Director de Tránsito, Orlando Ortiz, manifestó al respecto: "Este aporte es fundamental para los trabajadores que se desempeñan en la vía pública, sobre todo en la época invernal, porque les permite realizar su labor con mayor comodidad y seguridad".

"Vale recalcar que, en los últimos años el área de Tránsito experimentó un gran avance en equipamiento. Actualmente, contamos con 30 motocicletas que recorren las calles, dos grúas y vehículos adicionales para patrullar la ciudad, con el objetivo de garantizar un mejor control y cuidar la circulación vial", agregó.

"No quería dejar pasar este momento para darle un sincero agradecimiento a todo el cuerpo de inspectores. Uno puede ver como todos los días los trabajadores están dirigiendo del tránsito, ordenando, otorgando los carnets de conducir y haciendo los controles correspondientes, incluso en las jornadas festivas", cerró Jofré.