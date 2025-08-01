El Hospital de El Chorro brindó taller sobre higiene bucal para estudiantes adultos

Se habló también de alimentación saludable y se entregaron kits de pastas y cepillos dentales.

El área de odontología del hospital de El Chorro organizó una charla para promover el cuidado de la salud bucodental en los alumnos que asisten a la modalidad de Educación Permanente para Adultos en la EPEP N° 453 situada en dicha localidad.

“La actividad estuvo orientada, principalmente, a la enseñanza de las técnicas para el cepillado dental correcto, un hábito importantísimo para prevenir las caries y otras enfermedades bucales”, indicó el director del nosocomio, el doctor Ariel Ascona.

Para ello, se explicó a través de demostraciones el paso a paso, es decir, la técnica, cuantas veces al día y cuáles son los momentos más importantes en que deben cepillarse, remarcando que estas son “al levantarse, luego de comer y por la noche antes de acostarse”, mencionó.

Al mismo tiempo, se recordaron otras medidas que deben cumplimentarse para tener la salud bucal en buen estado, como “la consulta odontológica, que en el hospital es completamente gratuita para todas las edades”.

“En el consultorio odontológico se atiene a niños y adultos del lugar y de las comunidades y localidades que forman parte del área programática. Solo es necesario, que los vecinos concurran a solicitar un turno”, añadió.

Amplió que “las atenciones se realizan de lunes a viernes, por la mañana de 8 a 12 horas y por la tarde, de 18 a 20 horas” y señaló que “se cuenta con guardia odontológica, la cual está a disposición en los otros horarios del día, incluyendo sábados, domingos y feriados”.

En el transcurso de la charla, el odontólogo a cargo sumó la temática de alimentación saludable como otro de los hábitos que contribuyen no solo a tener una buena salud bucodental, sino a fortalecer las piezas dentarias a través de nutrientes esenciales que están, por ejemplo, en las frutas, las verduras y los lácteos.

Por último, el profesional comentó que “al cerrar el encuentro, se entregaron pastas y cepillos dentales de manera gratuita, como un obsequio por su participación y a la vez, para concientizar a estos estudiantes adultos y alentarlos a cumplir con el cepillado”.

“Este tipo de charlas son preparadas por las distintas áreas del hospital periódicamente. También, son desarrolladas en las instituciones educativas y en otros espacios comunitarios y, además de promover la salud bucal, se tratan otros temas para prevenir distintas enfermedades, como presión arterial, diabetes, mal de Chagas, dengue, entre otras tantas”, finalizó Ascona.



