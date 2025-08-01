El fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de agosto, el Gobierno de Formosa celebrará el Día de las Infancias 2025 con un imponente festival que incluirá sorteos de bicicletas, chocolateada y pan de leche, shows en vivo, juegos y otras variadas propuestas.

La cita del sábado 23 es, a partir de las 14:30 horas, en avenida de Los Constituyentes y Soldado Formoseño de la jurisdicción cinco; y, el domingo 24, en el tradicional Paraíso de los Niños, sito en avenida Néstor Kirchner y 8 de abril.

El evento se desarrollará en el marco del Mes de las Infancias, donde diversos organismos del Gobierno provincial, como así también agrupaciones políticas afines al Modelo Formoseño, llevan adelante variadas propuestas en diferentes puntos de la provincia.

A ello, se suma la entrega tradicional de los juguetes en cada institución educativa de la provincia que ocurrió el domingo pasado y totalizó más de 200 mil presentes en todo el territorio formoseño, política que caracteriza a este proyecto político y no ocurre en otra jurisdicción del país.



