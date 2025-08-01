Araoz sostuvo que para implementar la IA en las escuelas del país “hay que invertir” y este Gobierno nacional “sólo desfinancia”

El ministro de Cultura y Educación, Julio René Araoz, conversó con AGENFOR respecto al anuncio que realizó el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Capital Humano, de incorporar una nueva materia obligatoria que se centrará en la Inteligencia Artificial (IA), en todas las escuelas del país, a partir del nuevo Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial (PAIDEIA).

“Es un gobierno que se caracteriza por realizar anuncios, pero mientras tanto, al mismo tiempo, es un gobierno que, por ejemplo, retira el financiamiento, así que para mí son solo anuncios, porque para esto hay que tener una estrategia, hay que tener un soporte tecnológico apropiado para poder sostener esta formación”, sostuvo.

En contraposición, en Formosa, “hemos invertido en tecnología, o sea que lo podemos abordar, porque hemos trabajado en torno a esto, pero los primeros sujetos de esta acción son nuestros gobernadores”.

“Hay que capacitarlos, hay que actualizarlos, y hay que discutir desde el punto de vista de que esta es una herramienta que debe ser utilizada para resolver todas las situaciones problemáticas que aparecen, pero no algo que deba reemplazar la labor de las personas”, consideró el funcionario.

Tampoco, opinó, se debe pensar que por “tener un módulo de inteligencia artificial voy a dejar de estudiar” y sugirió realizar esta aclaración de manera pertinente porque, si no se plantea con calidad, “vamos a tener más que algunas dificultades”.

“En nombre de la modernidad y la libertad se proponen estos objetivos, pero sin financiamiento y, por otra parte, con un ataque frontal hacia la tecnología, al desarrollo tecnológico autónomo de este país”, lamentó Araoz.

Vale recodar que esta medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de Nación, a partir de una deliberación del Gobierno nacional y busca incorporar una nueva materia obligatoria en todas las escuelas desde el jardín de infantes hasta la enseñanza secundaria.

Esta iniciativa se da a partir del nuevo Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial que busca formar ciudadanos capaces de entender su funcionamiento, para lograr interactuar con dichas tecnologías, utilizarlas de forma creativa y manipularlas responsablemente.











