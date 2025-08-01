La ADE y FEHGRA brindarán un curso de Ingeniería de Menú

Este miércoles 13 de agosto, en el en el galpón “G” del Paseo Costanero, de 15 a 19 horas, se realizará el curso Ingeniería de Menú, organizado por la Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa (ADE) y la Federación Empresarial Hotelera, Gastronómica (FEHGRA) de Formosa.

El curso está dirigido a propietarios de restaurantes, chefs, encargados de cocina, gerentes de establecimientos gastronómicos, emprendedores, estudiantes y profesionales interesados en profundizar sus conocimientos en ingeniería de menú y gestión empresarial en el rubro gastronómico.

La capacitación estará a cargo del profesional gastronómico, Hernán Viola, auditor y capacitador en calidad y seguridad de los alimentos; y busca fortalecer el sector gastronómico local, promoviendo la innovación y la excelencia en la atención al cliente.

Además, será una oportunidad para que los profesionales del rubro compartan experiencias y establezcan redes de contacto que impulsen el crecimiento de sus negocios.











