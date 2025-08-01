“El Gobernador garantiza que cada formoseño tenga acceso a la salud pública y reciba el acompañamiento que merece”
En el marco de su reciente gira por el oeste, el vicegobernador Eber Solís, además de acompañar las capacitaciones sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) y de encabezar encuentros con dirigentes y pobladores de varias localidades, realizó la entrega gratuita de anteojos gestionados por el Programa Provincial “Acompañarte”.
“Compartí un emotivo encuentro con la comunidad educativa de Ingeniero Juárez y Laguna Yema, donde más de 100 estudiantes y personal de la comunidad educativa recibieron sus anteojos adaptados a cada necesidad visual de manera gratuita, gestionados por el Programa Provincial Acompañarte”, subrayó el Vicegobernador.
En ese sentido, puso de resalto que “este es el resultado de un Estado presente y comprometido, conducido por nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que garantiza que cada formoseño y formoseña tenga acceso a la salud pública y reciba el acompañamiento que merece”.
“Unidos, seguiremos construyendo una Formosa con mayor igualdad y justicia social”, aseguró, finalmente.