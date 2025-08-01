Iniciaron los preparativos para la XLI Fiesta Nacional del Pomelo

La licenciada Mónica Ojeda, directora de Promoción y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre los preparativos para la nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, que como todos los años, será de acceso libre y gratuito.

Recordó que las fechas acordadas son el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre en la localidad de Laguna Blanca y expresó que “el inicio de los primeros trabajos se realizaron con mucha expectativa y emoción”.

“Los artistas participantes son de renombre nacional e internacional, al igual que los artistas locales que siempre nos acompañan”, subrayó y nombró a algunos de ellos como Soledad Pastorutti, Nicki Nicole, Kapanga, Ángelo Aranda, Iván Ruiz y Hernán Arias.

Asimismo, aclaró que como ya es costumbre, esta fiesta reúne a Ministerios y organismos del Gobierno de Formosa, los que trabajan mancomunadamente “en esta fiesta que es tan importante”, en la cual también se le brinda un espacio “de gran valor a las empresas privadas”.

En este sentido, informó que “las inscripciones para los interesados en poner un stand van a estar a cargo de la Municipalidad de Laguna Blanca, en el Polideportivo Evita” y señaló que ello “iniciará el próximo lunes de 8 a 12 y 16 a 20 horas”.

Aclaró que “los emprendedores capitalinos pueden enviar un mensajito a informes del Ministerio de Turismo, quienes los contactarán con el encargado de las inscripciones”.

También, comentó que ya están trabajando en el tema transporte y declaró que “se arrancó con la organización y se tiene pensado realizar la reunión previa con el director de Transporte de Formosa (el doctor Pablo Córdoba) para programar los horarios de viaje”.

Finalmente, invitó a los interesados en estar atentos a las redes sociales del Ministerio de Turismo y de Gobierno, ya que allí publicarán las informaciones relevantes del evento.

“A medida que se vaya avanzando con la organización se irá difundiendo información sobre esta fiesta que es para todas las familias, con acceso libre y gratuito”, anticipó.



