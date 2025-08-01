Formosa celebrará a las infancias con dos grandes festivales este fin de semana

Este sábado 23 y domingo 24, el Gobierno de la provincia de Formosa celebrará, como todos los años, el Día de las Infancias con los tradicionales festivales que incluirán sorteos de bicicletas, chocolatada y panes de leche, shows en vivo, juegos y otras variadas propuestas.

El inicio de ambos está previsto para las 14.30 horas, y en el caso del festival del sábado será en Avenida de Los Constituyentes y Soldado Formoseño, mientras que el domingo se hará lo propio en el Paraíso de los Niños, ubicado en Avenida Néstor Kirchner y 8 de Abril de la Capital.

“Como es tradicional, en este Mes de la Niñez, el Gobierno de la provincia de Formosa realiza estos dos agasajos muy grandes, tanto en la zona norte de la ciudad como en las instalaciones del Paraíso de los Niños”, destacó en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca.

Subrayó que “la cita es el sábado 23 a las 14.30 y el domingo 24 en el mismo horario, donde además de los sorteos de las bicicletas y todos los espectáculos musicales que habrá en vivo, vamos a estar con el chocolate, el pan de leche y actividades recreativas para los niños y para todas las familias en general”.

Hizo notar que dicha acción se basa en “el trabajo coordinado, sostenido, que realiza el Gobierno de la provincia de Formosa. Es el gobernador Gildo Insfrán que, como año tras año y en un contexto económico muy complejo, siempre prioriza, sobre todo, la niñez formoseña”.

Y recordó que el fin de semana pasado “estuvimos con la entrega de los juguetes para todos los niños de los Niveles Inicial y Primario de los establecimientos escolares de la provincia”.

En ese sentido, puso en valor que “todo este tipo de actividades y estos agasajos se realizan con fondos del Tesoro Provincial”, de manera que se trata de “continuar trabajando a pesar de las vicisitudes de un contexto nacional desfavorable, donde tenemos un Gobierno nacional que realiza recortes permanentes”.

No obstante, en Formosa, “el Gobierno provincial, como nos enseñaba el general Juan Domingo Perón, sigue priorizando a los niños, porque son los únicos privilegiados, como el Gobernador lo marca no solamente en palabras, sino en gestos”.

Chocolate

Además de seguir entregando productos a las escuelas, la empresa Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor) proveerá el chocolate para las fiestas de las infancias que realizará el Gobierno de Formosa este fin de semana en la Jurisdicción Cinco y el Paraíso de los Niños.

“Todo el chocolate que se va a tomar en ambas fiestas es producido por la empresa, de marca Nutrifor”, resaltó el ingeniero Walter Maldonado, gerente de la firma, en diálogo con esta Agencia.

Indicó que “en estos días entregamos la cantidad que se necesita para las dos fiestas, tanto la del Circuito 5 como la del Paraíso de los Niños”.

“Es una previsión que ya hicimos, que la guardamos bien refrigerada en nuestro depósito para más de 60 mil niños, niñas y también mayores, así que fue muy grande la cantidad de chocolate que entregamos”, cerró.







