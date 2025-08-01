Apresaron a un sujeto involucrado en varios delitos

• Fue captado por las cámaras de seguridad mientras cometía los ilícitos

Efectivos de la Subcomisaría Enri Omar Alvarenga aprehendieron a un hombre por sustraer distintos bienes de una barbería del barrio San Martín, más una garrafa del Don Bosco, de esta ciudad.

Del caso se tomó conocimiento tras la viralización de videos en los que se ve al individuo cuando ingresa al local para delinquir y minutos después vuelve a protagonizar un hecho delictivo.

De inmediato se realizaron las tareas investigativas y con los datos obtenidos se pudo establecer la identidad del presunto autor y el lugar que suele frecuentar.

Tras un amplio despliegue, los policías detuvieron al sujeto en la intersección de la Avenida Gutnisky y Territorios Nacionales, trasladándolo hasta la dependencia, donde lo notificaron de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)



