El Comando Superior continúa con la distribución de móviles policiales

• Al refuerzo del parque automotor de la fuerza en el interior provincial, ahora se suman las dependencias de la ciudad. Es una clara muestra del respaldo del Gobierno provincial a la Policía y su compromiso con la seguridad ciudadana





Durante un acto en el Destacamento de Bomberos Distrito Cinco, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, y las máximas autoridades policiales de la provincia entregaron 13 camionetas cero kilómetros para el despliegue operativo y brindar una respuesta eficaz, moderna y con rostro humano a los integrantes de la comunidad formoseña.

Estos vehículos último modelo forman parte del lote de 50 unidades otorgadas por el gobernador, Dr. Gildo Insfrán, a la Policía de la provincia de Formosa y que en estos momentos son distribuidas a lo largo de la geografía provincial.

En ese marco, este jueves por la mañana, el jefe de Policía Comisario General Juan Moisés Villagra y el subjefe Comisario General Norberto Rubén Mauri, hicieron entrega de las nuevas unidades a las distintas dependencias policiales de la ciudad.

Además, asistieron al evento los jefes de estructuras, oficiales superiores, jefes y subalternos con prestación de servicios en la zona capital.

Recibieron las patrullas policiales el Departamento Informaciones Policiales, las Direcciones Generales de Género y Violencia Intrafamiliar, Policía de Seguridad Vial, Drogas Peligrosas, Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa, Dirección General de Informática, Cuerpo Guardia Infantería, las Divisiones de Policía Comunitaria, Policía Adicional, las Comisarías Quinta y Séptima, y las subcomisarías del barrio Namqom y del República Argentina.

Son camionetas Ford Ranger y Nissan nuevas, equipadas con tecnología de última generación, que serán destinadas a fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en toda la provincia, lo que a su vez contribuye a mejorar la capacidad operativa de la Policía en la comunidad organizada.

En su alocución, el subjefe de Policía tuvo palabras de agradecimiento hacia el gobernador Gildo Insfrán y remarcó que los móviles destinados a la fuerza provincial representan un claro ejemplo del apoyo y acompañamiento del primer mandatario provincial a las políticas públicas implementadas en materia de seguridad.

Además, destacó el compromiso de redoblar esfuerzos en materia preventiva y resaltó que la inversión en nuevas unidades para el parque automotor de la Policía provincial es la prueba palpable del avance del Modelo Formoseño, que contempla logros para la comunidad desde una mirada integral, que invita al desarrollo de todos los sectores en un clima de armonía, respeto y paz social.

Señaló que las políticas públicas en materia de seguridad tienen por esencia la experiencia de la Policía Comunitaria, como estrategia de proximidad para llevar soluciones concretas a las demandas de la gente, donde se privilegia la cercanía mediante actividades en los distintos barrios de la ciudad y las diferentes localidades del interior provincial, lo que demuestra resultados concretos en la prevención del delito.

Para finalizar expresó que, el uniformado pasó a ser un referente social que desarrolla su tarea en coordinación con las demás instituciones del Estado provincial, con articulación de acciones, donde la labor policial no solo se limita a la prevención y persecución de la delincuencia, sino que incluye un importante trabajo al lado de la gente y sus necesidades. (Con foto)



