Bomberos evitaron que el incendio de una casa se propague a viviendas vecinas

• No se registraron heridos, pero hubo daños materiales

Integrantes del Cuerpo de Bomberos tomaron intervención en el incendio de un inmueble de la manzana “S1” del barrio El Porvenir, de esta ciudad.





Alrededor de las 07:40 horas de este miércoles, se alertó de la situación a través de un llamado telefónico a la línea de emergencias 911 ECO.





De inmediato acudieron dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos, más un móvil de la Comisaría Séptima y se iniciaron los trabajos de ataque al fuego.





El perito de Bomberos realizó la inspección y constató que el incendio fue por problemas de energía eléctrica, lo que ocasionó un cortocircuito en la parte frontal de la vivienda.