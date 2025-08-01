Acción Social entregó elementos de trabajo a integrantes de la Huerta Municipal

La Municipalidad de Formosa, mediante la Secretaría de Acción Social, a cargo de la Lic. Paula Cattáneo, efectuó la entrega de insumos y elementos de trabajo a los empleados y empleadas que se desempeñan en la huerta agroecológica municipal ubicada en la Jurisdicción Cinco.

Al respecto, la directora de Financiamiento y Desarrollo Local, Magalí Zanín detalló que las herramientas entregadas incluyen "200 metros de manguera, picos, palas, taladros, discos de corte y otras piezas necesarias que facilitarán el riego y el mantenimiento diario de los cultivos".

De ese modo, comentó que en la huerta se trabaja en la preparación de los almácigos, los semilleros y el trasplante en los tablones, entre diversas tareas. Además, destacó que no utilizan ningún tipo de fertilizantes, agroquímicos ni productos de fabricación industrial: "Empleamos productos orgánicos elaborados por los compañeros y las compañeras de distintas organizaciones sociales y cooperativas".

Por último, Zanín reconoció que "gran parte del correcto funcionamiento de este emprendimiento es posible gracias al apoyo incondicional del intendente Jorge Jofré y la permanente colaboración de Paula Cattáneo, quienes promueven la soberanía alimentaria y la conexión de los trabajadores con la naturaleza".







