Clorinda: La Policía capturó al presunto autor del robo e incendio en un comercio

• Según las pericias, el siniestro fue intencional y se secuestraron varios elementos de interés en la causa

Efectivos del Destacamento Bomberos extinguieron el incendio de un comercio en el barrio Centro de Clorinda, mientras que el personal de la Brigada de la Unidad Regional Tres identificó y aprehendió al responsable del siniestro, quién prendió fuego el local para tratar de borrar las evidencias del robo.

Alrededor de las 04:30 horas del domingo último, integrantes de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera verificaron la situación desatada en un local de ventas de bebidas de la calle Sarmiento y Paraguay.

Al lugar llegaron integrantes del Destacamento Bomberos y evitaron que las llamas se propaguen a inmuebles lindantes, donde no hubo heridos pero sí daños materiales en el techo del galpón.

Por otra parte, los uniformados se entrevistaron con el propietario del local, de 38 años, quien comentó que su vecino lo alertó del incendio.

De acuerdo a las pericias, el personal de la Delegación Policía Científica halló en el sector del techo dos encendedores, un martillo, una pinza y un mouse.

Además el propietario aseguró que le faltaba el dinero de una de las cajas registradoras.

El hecho se informó a la jueza de Instrucción y Correccional en turno, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó las actuaciones y en el transcurso de la mañana de este lunes personal de la Brigada de la Unidad Regional Tres identificó y aprehendió al sospechoso de cometer el robo e incendio del comercio, quien quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)



