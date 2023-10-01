El CIT invita a participar de jornada sobre parasitología bovina





Este jueves 7 y viernes 8 de agosto, el Centro de Investigación y Transferencia (CIT) Formosa, junto a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y la Secretaría de Tecnología, llevarán a cabo la Jornada de Actualización “Avances en Parasitología Bovina”.

Será en las instalaciones del CIT, situado en Ruta N° 11, kilómetro 1164, en las afueras de la ciudad capital, a partir de las 8.30 horas. La jornada será intensiva y ambos días culminará a las 21.30 horas.

Al respecto, la doctora Laura Lozina, directora del CIT Formosa, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó que existe un “gran entusiasmo” por dicha actividad de capacitación, registrándose una alta convocatoria.

Explicó que esta jornada de actualización –que es libre y gratuita- “se divide en dos días, tratando el jueves todo lo referido a parásitos internos y el viernes parásitos externos y enfermedades que transmiten estos vectores”.

Subrayó, en ese sentido, que “en esta oportunidad participarán referentes parasitólogos, tanto de nivel nacional como internacional”.

También, explicó que la idea de realizar esta actividad “surgió a partir de una invitación de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, impulsando la federalización” y agregó que “de esta manera se les brinda la posibilidad de que puedan asistir profesionales veterinarios, del sector agropecuario o productores de Formosa”.

Asimismo, agradeció al Gobierno de Formosa por el apoyo para realizar esta actividad que se resume en una “gran oportunidad”, teniendo en cuenta que “se abordarán temas de suma importancia”.



