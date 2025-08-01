Barrio Obrero: Investigan el incendio intencional de un automóvil

• No hubo lesionados, pero el vehículo terminó completamente destruido

Una dotación del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio de un automóvil estacionado en la vereda de una vivienda, en el barrio Obrero de esta ciudad, que según las pericias se produjo de forma intencional.

El caso se dio este viernes, cerca de las 3:15 horas, cuando la operadora de turno de la línea de emergencias gratuita 911ECO recibió un llamado telefónico y solicitó presencia policial y de Bomberos en la calle Paraguay al 1.750.

Con la urgencia del caso, acudió un móvil de la Comisaría Segunda y una dotación del Cuerpo de Bomberos y al llegar el auto ya estaba envuelto en llamas.

Luego se realizaron las tareas de extinción, pero el vehículo quedó destruido de manera total.

Los auxiliares de la Justicia dialogaron con el propietario del rodado, un hombre de 29 años, quien expresó que dejó su vehículo estacionado en la vereda de su casa e ingresó a la vivienda y minutos después los vecinos lo alertaron del siniestro.

En la escena del hecho, se realizaron las diligencias procesales del caso, mientras que el perito de Bomberos determinó que el incendio se generó en forma intencional.

De acuerdo a la verificación de secuencias fílmicas, un sujeto en una motocicleta, tipo 110 cilindradas, roció el automóvil con combustible que tenía en un bidón y le prendió fuego.

Tras la denuncia y los datos aportados por el damnificado, se inició una causa judicial por el delito de “Daño por Incendio”, con intervención a la Justicia provincial.

En forma paralela a la causa, la Policía investiga el caso para detener al individuo. (Con foto)



