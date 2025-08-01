Detuvieron a un sujeto y secuestraron un arma de fuego

• Fue durante recorridas preventivas





Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta aprehendieron a un hombre y secuestraron una pistola 9 milímetros, con un cargador y cuatro cartuchos, en el barrio Eva Perón de esta ciudad.

El procedimiento se concretó el domingo último, alrededor de las 17:20 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas por calles internas y al llegar a la manzana 78 observaron que un sujeto intentó huir del lugar.

De inmediato, los uniformados lo demoraron y realizaron el cacheo por razones de seguridad, lo que permitió hallar entre sus prendas de vestir el arma de fuego, con cargador y cartuchos.

En la intervención colaboraron integrantes de la Delegación Ocho de Octubre del Departamento Informaciones Policiales, mientras que la Policía Científica, Distrito Cinco, documentó el procedimiento.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se inició una causa judicial por “Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial. (Con foto)



